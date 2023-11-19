181 طالبا وطالبة يستعدون للالتحاق بأفضل الجامعات عالميا

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» خلال هذا الأسبوع، ورشة عمل للطلبة المسجلين في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة «التميز»، لتدريب 181 طالبًا وطالبة لاجتياز اختبار SAT، والذي يعد أول الخدمات التي يحصل عليها الطلبة الملتحقون بالبرنامج، وذلك بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة.

اختبار SAT

تهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات متقدمة لاجتياز اختبار SAT من خلال تعريفهم باستراتيجيات مختلفة تمكنهم من أداء الاختبار بكفاءة عالية.

ويُعد برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة «التميز»، برنامجا تدريبيا متكاملا لتأهيل وإعداد أفضل طلبة المرحلة الثانوية الراغبين بالابتعاث للجامعات الأمريكية المرموقة كجامعة هارفرد، برينستون، كورنيل، MIT، وغيرها من الجامعات المصنفة من ضمن أفضل 30 جامعة على مستوى العالم، وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة.

مواد علمية

يستمر البرنامج على مدى عام كامل يبدأ من نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني ثانوي ويستمر حتى حصول الطالب على القبول في الجامعة العالمية، حيث ينفذ البرنامج مدمجا بين الحضوري وعن بعد.

ويشترط للالتحاق ببرنامج «التميز»، أن يكون من طلاب الصف الثاني ثانوي، وأن يحصل الطالبـ/ـة على درجة لا تقل عن 1000 في اختبار SAT أو الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختبار TOEFL iBT أو 6.5 في اختبار IELTS - Academic، وأن يحصل الطالبـ/ـة على نسبة لا تقل عن 90% في الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وأن يحصل الطالبـ/ـة على درجة لا تقل عن 90 في المواد العلمية، الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية في الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وأن يجتاز الطالبـ/ـة المقابلة الشخصية.