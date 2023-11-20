انت الان تتابع تحويل ثلاثة ملاعب إلى مدن رياضية .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 8:49 مساءً

أعلنت وزارة الرياضة مساء يوم الأحد تعديل مسمى ثلاثة ملاعب إلى "مدن رياضية"، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفق خطط شاملة، تُسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030. ويأتي القرار وفق خطة متكاملة، تعمل عليها وزارة الرياضة حاليًا لتطوير مختلف المنشآت الرياضية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد إنشاء مرافق إضافية لهذه المنشآت كملاعب خارجية وصالات ألعاب رياضية، إضافة إلى عدد من المرفقات إلى جانب ملعب رئيس. وبذلك يرتفع عدد المدن الرياضية في المملكة العربية السعودية إلى 20 مدينة منتشرة في جميع أنحاء المملكة. حيث تم تحويل اسم ملعب الملك فهد الدولي إلى مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض لتصبح بذلك أول مدينة رياضية متكاملة في مدينة الرياض. وتم تحويل اسم ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز إلى مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية لتصبح المدينة الثانية في العاصمة الرياض. كما تحويل ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة إلى مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

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