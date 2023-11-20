تراند اليوم : شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستخدام "حماس" مستشفى الشفاء لتهريب الأسرى

صحيفة الخليج 365: عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مشاهد قال فيها إن حركة "حماس" استخدمت مستشفى الشفاء لتهريب الأسرى في 7 أكتوبر.

وقال إنه في "لقطات يوم الاختطاف، من الساعة 10:42 إلى 11:01 صباحا، يظهر مختطفان، مواطن تايلاندي ومواطن نيبالي، محاطين بمسلحين من "حماس".

وأشار إلى أحدهما يحمل جريحا على سرير المستشفى والآخر يمشي على قدميه.

وعلق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أمس السبت، على التصريحات الإسرائيلية بشأن وجود آثار تدل على احتجاز رهائن في مستشفى الشفاء في غزة قائلا: "تم نقل العديد من أسرى الاحتلال لمستشفى الشفاء من أجل تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، خاصة بعد إصابة البعض منهم جراء القصف الصهيوني".

وأضاف: لقد خاطرنا بمقاتلين لنضمن للأسرى أفضل علاج ممكن في مستشفيات قطاع غزة، ونشرنا العديد من الصور حول ذلك".