شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 180 كلجم من القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان إحباط محاولة تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في مناطق السعودية

كانت أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في وقت سابق، بقطاع الدائر محاولة تهريب 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

فيما استُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه 29,997 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

الإبلاغ من مروجي المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.