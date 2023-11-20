شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين "هيئة النقل" و"منشآت" لتطوير بيئة ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك على هامش أسبوع النقل والخدمات اللوجستية الذي تقيمه منشآت.

ووقع المذكرة، وكيل تمكين النقل الدكتورة أميمة بنت عمر بامسق، ونائب المحافظ للتخطيط والتطوير في منشآت المهندس سليمان بن عبدالرحمن الطريف.

وذلك في إطار تطوير حلول وبرامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاعات النقل ذات العلاقة.

بيئة ريادة الأعمال

وأكدت هيئة النقل، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتطوير حلول وبرامج تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات النقل.

وأشارت الهيئة إلى أبرز مجالات التعاون التي تشمل تطوير البرامج المشتركة في القطاعات ذات العلاقة، إضافة لرفع كفاءة منسوبي الهيئتين عبر اقتراح وتنظيم الدورات التدريبية المخصصة، والإسهام في دعم أنشطة ريادة الأعمال في قطاعات النقل ذات العلاقة، وتنفيذ الفعاليات التوعوية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات النقل.