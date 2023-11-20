تراند اليوم : علماء يتوصلون إلى تقنية تنتج بصيلات شعر جديدة وتعالج الصلع

صحيفة الخليج 365: استطاع باحثون في الولايات المتحدة، إنتاج بصيلات شعر مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في أنسجة الجلد البشرية لأول مرة، حيث أصبح العلماء على بعد خطوة واحدة من إيجاد علاج للصلع.

بصيلات الشعر

ومن جهته، قال بانكاج كاراندي، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية والبيولوجية: عملنا هو دليل على مفهوم إمكانية إنشاء هياكل بصيلات الشعر بطريقة دقيقة للغاية وقابلة للتكرار باستخدام الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، موضحا أن هذا النوع من العمليات الآلية ضروري لجعل التصنيع الحيوي للبشرة ممكنا في المستقبل.

الخلايا المشتقة

ولفت: "إعادة بناء بصيلات الشعر باستخدام الخلايا المشتقة من الإنسان كانت تحديا تاريخيا"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بيئة ثلاثية الأبعاد

وتابع: أظهرت بعض الدراسات أنه إذا تم زراعة هذه الخلايا في بيئة ثلاثية الأبعاد، فمن المحتمل أن تنتج بصيلات شعر جديدة.