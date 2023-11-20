شكرا لقرائتكم خبر عن "مكتبة المؤسس" تعرض فيلمًا وثائقيًا عن "رحلة الحج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اليوم الاثنين، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "أعظم الرحلات: الحج إلى مكة المكرمة - على خطى ابن بطوطة"، في سينما المكان مول.

وقال المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر: "إن هذا التوجه الثقافي الجديد في المكتبة الذي يتسق مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات وزارة الثقافة، يقوم على استثمار مختلف العناصر الثقافية والمعرفية العصرية من أجل تقديم وعي فكري جديد، يربطنا بالعصر فيما يتصل بالأصل وبتراثنا العربي والإسلامي العريق".

وأضاف: "الفيلم الوثائقي يُعد من الأفلام العالمية المهمة، والتي بدأ التخطيط لإنتاجه منذ عام 2004، وقام على إنتاجه مجموعة عالمية ومستثمرين من المملكة وعدد من الدول الإسلامية، وتشرفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة، بتوجيه المقام السامي الكريم عام 2004، بالإشراف عليه بالتعاون مع مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، وعدد من الجهات الحكومية.

وتابع: يستهدف الفيلم تعزيز فهم الدين الإسلامي الحنيف بشكل أفضل في العالم، وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام وجوهره ومعناه، ويتيح الفيلم للمسلمين الذين لم تتح لهم فرصة أداء مناسك الحج بالاطلاع عليها من خلال أفلام الشاشة العملاقة".

وأعرب المشرف العام عن أمله في أن تحقق هذه الأفلام السينمائية الوثائقية الرصينة أهدافها من التنوير والتثقيف حول شعيرة الحج، وأن تتيح المجال لإبراز دور المملكة في خدمة قبلة المسلمين والحجاج والحرمين الشريفين، وإبراز دور الثقافة السعودية في مختلف المحافل العربية والإسلامية والدولية.

شركة عالمية متخصصة

ويتناول الفيلم الذي يعرض لأول مرة في الرياض، فريضة الحج ومناسكه، وقامت على إنتاجه شركة عالمية متخصصة في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية وتصويرها، ويجري عرضه بنظام عرض الشاشة العملاقة بدرجة فائقة الجودة للصوت والصورة (IMAX).

وجرى تصوير مسيرة الحجاج ودخولهم لمكة المكرمة جوًا وبحرًا وبرًا، وتبلغ مدة الفيلم 45 دقيقة.

وتضمنت أماكن التصوير في الفيلم الوثائقي عدة أماكن شملت المنافذ الخاصة بقدوم الحجاج، منها: ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومدينة الحجاج، والحرم المكي الشريف، والمشاعر المقدسة، كما جرى تصوير جزء من الفيلم ورحلة ابن بطوطة في المملكة المغربية.

4 سنوات

واستغرق إنتاج الفيلم 4 سنوات، وبلغ عدد أيام التصوير الفعلية في موسم الحج 13 يومًا، للخروج بالمادة الوثائقية لرحلة الحج التي تبلغ 45 دقيقة، و6000 صورة فوتوغرافية جرى تعزيزها بالفيلم الذي صُور في موسم الحج عام 1428هـ .

وبإشراف فني من منتج الأفلام العالمي رئيس الجمعية الجغرافية الوطنية الأمريكية Jake Eberts الذي أنتج عدة أفلام حازت على 27 جائزة أوسكار، ومن إخراج Bruce Neibaur الحائز على جائزة عن فيلم الحج لإذاعة BBC.

لقطات من IMAX

وصوّر فريق العمل الذي ضم أكثر من 80 شخصًا، بتصوير أكثر من 85 ألف قدم لقطات من IMAX عن الحج التي تغطي جميع الجوانب، بما فيها الطواف، باستخدام تقنية جديدة وفريدة بمساعدة الحاسوب لتصوير مرور الوقت.

وتعد هذه اللقطات - بحسب المختبرات السينمائية بولاية كاليفورنيا - من أكثر اللقطات دهشة وجمالا.

وكان الفيلم عُرض في عدد من العواصم العالمية: نيويورك وباريس ولندن وسنغافورة وجاكرتا ودبي، محققًا بذلك عددًا من الجوائز السينمائية العالمية، وحاز على 3 جوائز في مهرجانات هيوستن وبوسطن وباريس.

وتُرجم الفيلم إلى عدد من اللغات العالمية، منها الفرنسية والروسية والتركية، إلى جانب اللغتين الإنجليزية والعربية.