شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية.. اعرف موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هبوب أتربة مثارة على المنطقة الشرقية، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات.

ويشمل التنبيه حفر الباطن، ويبدأ الشاعة 6 صباحًا، حتى الساعة 6 مساءً.

سيول وصواعق على 5 مناطق

أطلق المركز الوطني للأرصاد يوم الأحد، إنذارًا أحمر بشأن طقس عدد من المناطق في المملكة، وتشمل: الرياض، الشرقية، القصيم، عسير والمدينة المنورة.

وأوضح أن تلك المناطق تمر بطقس ممطر بشكل غزير، مع عدد من التأثيرات التي تشمل صواعق رعدية، وجريان السيول، ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدرى الرؤية.