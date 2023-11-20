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أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية.. اعرف موعدها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هبوب أتربة مثارة على المنطقة الشرقية، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات.

ويشمل التنبيه حفر الباطن، ويبدأ الشاعة 6 صباحًا، حتى الساعة 6 مساءً.

سيول وصواعق على 5 مناطق

أطلق المركز الوطني للأرصاد يوم الأحد، إنذارًا أحمر بشأن طقس عدد من المناطق في المملكة، وتشمل: الرياض، الشرقية، القصيم، عسير والمدينة المنورة.

وأوضح أن تلك المناطق تمر بطقس ممطر بشكل غزير، مع عدد من التأثيرات التي تشمل صواعق رعدية، وجريان السيول، ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدرى الرؤية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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