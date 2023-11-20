تراند اليوم : شاهد.. صانع محتوى يكشف أنواع وأسماء "بيوت الشعر" عند البدو

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن أنواع وأسماء بيت الشعر لدى البدو.

وقال السردي في مقطع فيديو له بتطبيق تيك توك، إن البيت الذي يقسمه عمود واسط واحد يسمى قطبة، والبيت الذي يقسمه عمودين واسط يسمى صهوة.

وأضاف أن البيت الذي يقسمه 3 أعمدة يسمى مثولث والذي يقسمه 4 أعمدة يسمى مروبع، و5 مخومس و6 مسودس.

وأوضح أن مسمى الأعمدة، مقدم أي مقدمة البيت، المؤخر أي في مؤخرة البيت، والواسط هو الذي يتوسط البيت، أما العامر هو الذي يأتي في منتصف الجانب من جهة الشق، الكاسر هو العمود المقابل للعامر من جهة حرم النسوان.