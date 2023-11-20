كميات من السحب تؤثر في محافظة الرياض مرفقة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة

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محمد بن مسعود - الدمام - يظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار في مركز "طقس العرب"، كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة تغطي محافظة الرياض تشمل العاصمة والمناطق المجاورة لها، تعمل على هطول أمطار متفاوتة الغزارة وديمية بوجهٍ عام.

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