شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على "المهد" حتى 9 صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظة المهد.

وأوضح المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة 9 صباحًا.

انخفاض درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن يستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.

كما يطرأ أنخفاض ملموس في درجات الحرارة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك.