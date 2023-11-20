شكرا لقرائتكم خبر عن سماء "الرياض" تنذر بهطول مزيد من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الأربعاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض.

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد من هبوب أتربة مثارة على المنطقة الشرقية، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1- 3) كيلومترات.

ويشمل التنبيه حفر الباطن، ويبدأ الشاعة 6 صباحًا، حتى الساعة 6 مساءً.

سيول وصواعق على 5 مناطق

أطلق المركز الوطني للأرصاد يوم الأحد، إنذارًا أحمر بشأن طقس عدد من المناطق في المملكة، وتشمل: الرياض، الشرقية، القصيم، عسير والمدينة المنورة.

وأوضح أن تلك المناطق تمر بطقس ممطر بشكل غزير، مع عدد من التأثيرات التي تشمل صواعق رعدية، وجريان السيول، ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدرى الرؤية.