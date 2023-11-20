تسهيل إجراءات الدارسين في أيرلندا

نظمت الملحقية الثقافية السعودية في دبلن اللقاء الدوري الأول لجميع الطلبة السعوديين الدارسين لدى أيرلندا. وأكد القائم بأعمال الملحقية الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد خلال اللقاء، الاهتمام الذي توليه القيادة بأبنائها الدارسين في الخارج، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة جميع الطلبة، وأن جميع موظفيها يعملون على مدار الساعة في تسهيل إجراءات الطلبة السعوديين الدارسين في أيرلندا، وذلك لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحقيق ما جاء المبتعثون لأجله، والعودة إلى أرض دوت الخليج بأفضل الشهادات في مختلف التخصصات.

حضر اللقاء نائب سفير المملكة لدى أيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي الذي أوضح للطلبة، أهم الخدمات التي تقدمها السفارة لأبنائها وبناتها الدارسين والمقيمين في أيرلندا، وإطلاعهم على أهم التعليمات التي تتعلق بنظام الإقامة واحترام قوانين البلد المضيف وعلى أهم الجوانب الأمنية.

وذكر المشيطي في كلمته التي ألقاها أن السفارة هي الملاذ الآمن للمواطن السعودي في الخارج وعلى الطالب ألا يتردد في التواصل مع السفارة في حال - لا سمح الله - تعرضه لمشكلة أو حاجته إلى أي توصية أو استشارة سواء قانونية أو اجتماعية.

كما شارك في اللقاء عدد من موظفي الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا، لإطلاع الطلبة السعوديين على الأنظمة الدراسية والتعاملات الإلكترونية وأهم الإجراءات التي يجب على الطالب التقيد بها والسير وفقها أثناء مرحلته الدراسية.