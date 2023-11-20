تسهيل إجراءات الدارسين في أيرلندا

حضر اللقاء نائب سفير المملكة لدى أيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي الذي أوضح للطلبة، أهم الخدمات التي تقدمها السفارة لأبنائها وبناتها الدارسين والمقيمين في أيرلندا، وإطلاعهم على أهم التعليمات التي تتعلق بنظام الإقامة واحترام قوانين البلد المضيف وعلى أهم الجوانب الأمنية.
وذكر المشيطي في كلمته التي ألقاها أن السفارة هي الملاذ الآمن للمواطن السعودي في الخارج وعلى الطالب ألا يتردد في التواصل مع السفارة في حال - لا سمح الله - تعرضه لمشكلة أو حاجته إلى أي توصية أو استشارة سواء قانونية أو اجتماعية.
كما شارك في اللقاء عدد من موظفي الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا، لإطلاع الطلبة السعوديين على الأنظمة الدراسية والتعاملات الإلكترونية وأهم الإجراءات التي يجب على الطالب التقيد بها والسير وفقها أثناء مرحلته الدراسية.
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