شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر 3 مشروبات على مرضى السكري ترفع السكر في الدم فوراً و تدمر هرمون الإنسولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة، يحدث عندما يتعذر البنكرياس على إنتاج كمية كافية من الإنسولين، أوعندما يتعذر الجسم على استخدام الإنسولين الذي ينتجه، لذلك للتعامل الصحيح مع مرض السكري ينصح باتباع نظام غذائي صحي، ومشروبات منخفضة السعرات الحرارية لمرضى السكر .

و يعتبر النظام الغذائي الصحي والتمارين البدنية والعلاجات التي يصفها الطبيب الإستراتيجيات الثلاث للسيطرة على مرض السكري، فما المشروبات التي تلائم مرضى السكري؟

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قالت الكاتبة أنا فيلاراسا، في التقرير الذي نشرته مجلة "ميخور كون سالود" الإسبانية، إنه عند تقديم توصيات لمرضى السكري يميل هؤلاء إلى التفكير بشكل حصري في الأطعمة التي يمكنهم تناولها والأخرى الواجب تجنبها. ولكن نادرا ما ينتبهون إلى المشروبات المتاحة وغير المتاحة لهم.

لا يعني ذلك أنه على هؤلاء المرضى استهلاك مشروبات محددة، ولكن بعض المشروبات المتوفرة في السوق لا تناسبهم نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات أو السكريات التي تغير نسبة السكر في الدم.

وأوردت الكاتبة أن مرضى السكري يعانون من مشكلة في تنظيم إفراز الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، من الضروري إدارة هذه المستويات بشكل مناسب لأن ارتفاع أو نقص السكر في الدم يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة.

المشروبات غير المنصوح بها لمرضى السكري

أوضحت الكاتبة أنه لا يمكن لمرضى السكري استهلاك أي نوع من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لأنها قد تغير نسبة السكر في الدم. لذلك لا ينصح باستهلاك المشروبات التالية:

1- العصائر، سواء الجاهزة أو المعصورة في المنزل التي لا تحتوي على سكر مضاف، لأنها تحتوي على السكريات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة ولكن يتم امتصاصها بسرعة وترفع سكر الدم.

2- المشروبات الغازية السكرية.

3- مخفوق الحليب مع السكر.

ماذا بالنسبة للحليب؟

يمكن شرب حليب البقر أو الماعز أو الأغنام لأنه غني بالعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والبروتين، إلا أنه يجب احتساب السعرات التي فيه وخصمها من المأخوذ اليومي.