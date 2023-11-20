انت الان تتابع "امش 30 دقيقة".. "الصحة" توضح 8 فوائد للمشي يومياً لمدة قصيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 6:13 صباحاً

أكّدت وزارة الصحة على ضرورة ممارسة رياضة المشي بشكلٍ يومي للحفاظ على الصحة بشكل عام بهدف تحسين اللياقة البدنية. وأوضحت الوزارة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن هناك 8 فوائد لممارسة المشي يومياً لمدد قصيرة؛ أبرزها الحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات، وتحسين التوازن وتدفق الدم بالجسم، والحد من القلق والاكتئاب وتحسين المزاج، وخفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم. وأضافت "الصحة" أن ممارسة المشي يومياً تعزّز صحة العظام وتمنع الإصابة بهشاشتها، وتحرق السعرات الحرارية الزائدة، وتحافظ على التوازن وتحسين اللياقة البدنية، والوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض القلب.

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