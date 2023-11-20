انت الان تتابع احذر.. "أمن الطرق" تنبّه قائدي المركبات بالمدينة ووادي الفرع والحناكية والمهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة العربية السعودية، مستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍ من "وادي الفرع والحناكية والمهد" لما قد تشهده المنطقة من ظواهر جوية.

ونوّهت "أمن الطرق"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المنطقة قد تشهد أمطاراً غزيرة يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، واًتربة مثارة؛ ما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.

كانت هذه تفاصيل خبر احذر.. "أمن الطرق" تنبّه قائدي المركبات بالمدينة ووادي الفرع والحناكية والمهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.