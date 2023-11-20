انت الان تتابع منها الالتزام بالمسارات.. 5 تعليمات من "المرور" لقائدي الدراجات الآلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 6:23 صباحاً

نصح المرور السعودي قائدي الدراجات الآلية بالالتزام بعدد من التعليمات، لسلامتهم وسلامة من حولهم. ووجه المرور في إنفوجرافيك توعوي قائدي الدراجات الآلية بضرورة ارتداء خوذة الرأس المتوافقة مع متطلبات السلامة، والتأكد من تركيب لوحة الدراجة الآلية في مكانها المخصص، والالتزام بالمسار المحدد وعدم الدخول بين المسارات. وأضاف: يجب على قائد الدراجة الآلية ترك مسافة أمان كافية مع من حوله والتقيد بالسرعة المحددة.

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