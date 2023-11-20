انت الان تتابع جهود مكافحة التسول مستمرة.. رصد وضبط عدد من المتسولين بحائل "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 6:37 صباحاً

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة حائل، عن رصد وضبط عدد من المتسولين. وقال الأمن العام في مقطع فيديو له على "إكس" إنه تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات. وأضاف أنه تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، ومواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة في الأماكن العامة. وأهاب الأمن العام بالجميع الإبلاغ عن المتسولين من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

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