انت الان تتابع لماذا مقاعد الأطفال؟.. 4 فوائد لاستخدامها بالسيارات تبرزها "صحة الجوف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 6:44 صباحاً

شدّدت "صحة الجوف" على أهمية استخدام مقاعد الأطفال خلال مرافقتهم ذويهم وقت القيادة. وأوضحت "الصحة" أن مقاعد الأطفال تحافظ على سلامتهم، وتقيهم من الصدمات ومخاطر الحوادث، وتساعد قائد السيارة على التركيز أثناء القيادة. وأضافت في إنفوجرافيك توعوي لها على "إكس"، أن استخدام مقاعد الأطفال يحمي أجسامهم، خاصة الرأس والكتف والعمود الفقري.

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