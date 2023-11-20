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تراند اليوم : بالفيديو ..مرتضى منصور : اللي بيحصل في الزمالك زي اللي بيحصل في غزة!

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صحيفة الخليج 365: قال رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، إن ما يحدث في الزمالك مثلما يحدث في غزة بالضبط "تحرش ومخدرات وبلطجة وقلة أدب".

وتحدث مرتضى في مقطع فيديو مصور له عن جهة ما قائلا: طلعوا عيال نصابة ولم يجهزوا أي ملفات لا ضرائب ولا تأمينات.

وتابع: ممدوح عباس عاد مجددا لنادي الزمالك وسيعيش النادي أيام سوداء وربنا يستر على النادي.

وأشار إلى أن الألتراس يمارس البلطجة داخل النادي وضرب عدد من أعضاء الزمالك، متهما رئيس نادي الزمالك الحالي حسين لبيب باستقدام بلطجية لتزوير الانتخابات.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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