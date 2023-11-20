تراند اليوم : إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن علامة في أصابع اليدين تنذر بارتفاع الكوليسترول الضار

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة حديثة عن علامة تحذيرية في أصابع اليدين تنذر بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

تنميل الأطراف

ووفق موقع Express البريطاني، فإن تنميل الأطراف يشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، حيث تظهر على اليدين والقدمين في البداية من خلال الشعور بألم بهم يمكن أن يزداد تدريجيًا.

مستويات الكوليسترول

وأشارت إلى أن إهمال ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم لفترة زمنية طويلة، يمكن أن ينتج عنها تنميل في الأطراف، ويكون مزعجاً.

الذراعين والقدمين

وتابعت: عادة ما يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى تراكم الترسبات في جدران الأوعية الدموية، مما يجعلها ضيقة أو مسدودة، وبالتالي تمنع الدم المحمل بالأكسجين من الوصول إلى الأعضاء، بما في ذلك الذراعين والقدمين، مما يتسبب في الشعور بتنميل وألم وتغير لون اليدين من الداخل إلى الأصفر.