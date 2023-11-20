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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لدعم قطاع غزة

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اليوم-الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة،

تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 31 طناً،

وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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