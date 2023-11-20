شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| أمطار ورياح.. حالة عدم استقرار في طقس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم محافظات ومدن المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة.

وتشمل الحالة المطرية الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة 3 مساءً.

حالة عدم استقرار

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: "تستمر الحالة والتقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة".

وأشار، إلى أن حالة عدم الاستقرار تأتي نتيجة وجود رياح جنوبية دافئة رطبة، يقابلها رياح شمالية وشمالية غربية باردة جافة، تؤدي إلى كتل هوائية وحالة من عدم الاستقرار، وتكوّن السحب الركامية الرعدية الممطرة التي تصل إلى غزيرة.

توخي الحيطة واتباع الإرشادات

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني عدة إنذارات نتيجة الحالة المطرية، دعت فيها إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها عدة مناطق في المملكة، وأكدت ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.