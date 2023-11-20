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أبو إلياس يثير جدلاً واسعًا بعد حديثه عن إمتلاك الفتيات للجوال

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الرياض - علي القحطاني - أثار مفسر الأحلام الشيخ أبو إلياس جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل بعد حديثه عن إمتلاك الفتيات للجوالات .

وقال أبو إلياس في حديثه المثير للجدل : “ماعندنا الجوال مع البنت ابدا اذا رحتي مع زوجك الله يحفظك تاخذين جوال .”

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع حديث أبو إلياس مؤكدين أن طريقته في التعامل مع الإناث غير صحيحة، وأنهم من الضروري أن يشعروا بالثقة المطلقة في منزلهم واحتوائهم وتربيتهم تربية صحيحة وهذه لن تأتي بمنع الجوال .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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