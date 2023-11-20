شكرا لمتابعة خبر عن إيش تعمل لو تم بالخطأ إيداع مليون ريال بحسابك؟..محامي يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي والمستشار القانوني صقر الحربي، الإجراء المتبع حال استلم الشخص حوالة بنكية عن طريق الخطأ.

وسلط برنامج سيدتي الضوء على سؤال: “إيش ممكن تعمل لو تم إيداع مليون ريال بحسابك؟”، ليوضح الحربي أنه: “في حال استقبال حوالة بنكية مجهولة من الأفضل أمنيا إبلاغ البنك بردها إلى مصدرها”.

وأكد أن ذلك هو التصرف الصحيح لحماية الشخص، بدلا من أن يقم بتحويلها بنفسه، فهو لايعلم أي جهة التي قامت بذلك التحويل وقد تكون جهة غير مشروعة.

وأضاف: “إذا وصلتك حوالة خاطئة وتريد إرجاعها يجب عليك فقط إبلاغ البنك ولا تقوم بعملية التحويل”.

ولفت إلى أن أسباب التحويل التي وضعتها البنوك باستمارات التحويل تضمن حفظ الحقوق.