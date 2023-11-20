شكرا لمتابعة خبر عن مغادرة الطائرة السعودية الخامسة عشر لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.