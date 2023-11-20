شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار الغزيرة تملأ شعيب السحيمي وتكون مشهد مبهر مع الطبيعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، مقطع فيديو لشعيب السحيمي شمال الأرطاوية بعد سقوط الأمطار وجريان السيول .

وأظهر المقطع شعيب السحيمي والأمطار تملأ أرجائها في أجواء طبيعية رائعة ممزوجة بجمال الطبيعية الخضراء .

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أكد أن توقعات الأرصاد تشير إلى حالة مطرية جديدة ستشهدها مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.

وقال أن الأمطار ستكون حول المعدلات في بعض مناطق المملكة بالخريف وجنوب منطقة الرياض، بينما ستكون أعلى من المعدل نوعا ما على مناطق وسط وشرق المملكة ومناطق الشمالية.