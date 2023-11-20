انت الان تتابع لو ما عندك "المريح" يكفي.. "الصحة" تحث على ارتداء الأحذية الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حثّت وزارة الصحة، على ارتداء الأحذية الرياضية، مشيرة إلى أنه من الممكن استبدالها بأي أحذية مريحة.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، على "إكس"، تقول: "الأفضل لبس حذاء رياضي، ولو ما عندك، أي حذاء مريح يكفي".

كانت هذه تفاصيل خبر لو ما عندك "المريح" يكفي.. "الصحة" تحث على ارتداء الأحذية الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.