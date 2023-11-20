طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة و"جازان ووادي الدواسر" الأعلى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 7:54 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت وادي الدواسر وجازان أعلى درجة حرارة 33 مئوية؛ فيما سجلت طريف 7 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في شرورة والقنفذة 32 مئوية، وجدة 31 درجة، ونجران والخرج 30 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ7 درجات، تليها السودة والقريات بـ9 مئوية، تليها تبوك وحائل 11 مئوية، وعرعر 12 درجة. وسجلت بريدة وحائل والدوادمي أعلى نسبة رطوبة بين 100% و95%.

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