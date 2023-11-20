انت الان تتابع مقاوم للحرائق.. "سيجما للدهانات" تُطلق منتجها الجديد "PITT-CHAR NX" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة سيجما السعودية للدهانات، إطلاق منتجها الجديد والمبتكر "PITT-CHAR NX"، الذي يتميّز بقدرته على مقاومة الحرائق بشكلٍ فعّال، حيث يتكون هذا المنتج الجديد من مادة إيبوكسي الخالية من المذيبات العضوية، ويتميّز بمرونته العالية وقوته في مقاومة الحرائق.

وأكّد المهندس صالح الزهراني، الرئيس التنفيذي لشركة سيجما للدهانات، أن منتج PITT-CHAR NX يمثل مستوى عالياً من الأمان والجودة، وسيوفر حلولاً استثنائية للعملاء في مختلف الصناعات والمنشآت في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والنقل والدفاع.

وأضاف أن منتج PITT-CHAR NX خطوة إستراتيجية مهمة في توطين الصناعات العالمية، حيث سيسهم في تعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وذلك يعكس التزام شركة سيجما بتقديم حلول متقدمة ومبتكرة للسوق السعودية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

من الجدير بالذكر أن شركة سيجما للدهانات أُسست منذ أكثر من 40 عامًا في الدمام، بالمملكة العربية السعودية، وتعد اليوم قوة رائدة في صناعة الدهانات في الشرق الأوسط، حيث توفر حلولاً مبتكرة وجودة عالية للقطاعات المعمارية والوقائية والبحرية وعلب تعبئة المواد الغذائية وخلافها.