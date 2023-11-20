انت الان تتابع "ياسين بونو": الهلال فريق قوي جدًّا.. والدوري السعودي يتقدم بشكل مذهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المغربي "ياسين بونو" حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب إن الهلال نادٍ كبير جدًّا؛ مشيدًا بقوة دوري روشن للمحترفين في الفترة الأخيرة.

وقال "بونو" خلال مقابلة مع حساب "DavooXeneizeJRR" الأرجنتيني عبر منصة "إكس": الهلال نادٍ كبير جدًّا، ربما أنتم في الأرجنتين لا تعرفون نوعًا ما مَن هو الهلال في العالم العربي؛ لكن بما أنني من المغرب، كنت أعرف جيدًا أنه نادٍ قوي جدًّا؛ فالهلال قوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

واستطرد الحارس المغربي حديثه عن دوري روشن بأن "الدوري السعودي يتقدم بشكل مذهل، ونجحت العديد من الأندية في السعودية في الاستثمار جيدًا في كرة القدم".

وبسؤاله عن أصعب لاعب واجهتَه، قال: "إنهم كثيرون، فهناك سواريز.. كان مذهلًا، كرستيانو رونالدو، بنزيما جيد، وميسي لقد فعل الكثير ضدي، كان أصعب لاعب واجهته على الإطلاق، كان يظهر فجأة في المنطقة، ويضع الكرة في شباكي".

وتَحدث ياسين بونو عن كرستيانو رونالدو نجم النصر قائلًا: "كرستيانو أحد أفضل أصدقائي الآن، فهو شخصية طيبة، وتبادلت قميصي معه في إحدى المرات".