انت الان تتابع خلال الشتاء.. "سعود الطبية": الوقاية ضرورية للمحافظة على صحة الطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 8:20 صباحاً

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية اتباع النصائح الرامية للحفاظ على صحة الطفل خلال فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى. وأشارت المدينة إلى أن معظم هذه الالتهابات هي التهابات فيروسية تنفسية، مثل: نوبات البرد الشائعة، الزكام، والإنفلونزا، والتهاب القصيبات الحادة، معزياً ذلك لتأثير الجو البارد على مناعة الطفل، وزيادة التعرض إلى الجراثيم؛ بسبب الاختلاط مع الآخرين في أماكن ضيقة وغير جيدة التهوية. وشدّد على ضرورة الوقاية من هذه الأمراض، وتكون بالاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل، والرضاعة الطبيعية، والتغذية الصحية، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب الاختلاط بالمصابين، وتهوية المنازل، وإعطاء الطفل اللقاحات اللازمة مثل لقاح الإنفلونزا.

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