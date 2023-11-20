انت الان تتابع "الحصيني": أمطار ديم على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 8:33 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه برزت في سماء الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ، فجر اليوم، سحب رعدية ممطرة على شمال الخليج العربي والكويت والعراق وعلى منطقة مكة المكرّمة ووسط البحر الأحمر وأمطار ديم على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض. وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من المتوقع أن تشمل أمطار الديم أجزاءً من مناطق: الشرقية والبحرين وقطر -إن شاء الله- وقال: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، مشيراً إلى أمطار الرياض، مستشهداً ببيت شعري: "وفاتنة أنتِ مثل الرياض.. ترقّ ملامحها في المطر". وتابع: الرياض العاصمة فاتنة وباردة ومنعشة وممطرة من ساعات الفجر الأولى اليوم الإثنين بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، ومتوقع استمرار الأجواء الغائمة والممطرة صباح اليوم الإثنين -إن شاء الله- ونزول واضح في درجات الحرارة -بإذن الله- على معظم المناطق، والله أعلم".

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