تراند اليوم : نجل نتنياهو يبرئ والده ويحمل 3 جهات مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365: اتهم يائير لابيد، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والمحكمة العليا، مسؤولية "الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر".

المحكمة العليا

وتحدث يائير في فيديو عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، عن "كيف غيرت المحكمة العليا الترتيبات الأمنية وتعليمات إطلاق النار على حدود قطاع غزة".

السلام في قطاع غزة

وشارك يائير لقطة لخبر من هيئة البث العامة "كان" في 2 أكتوبر جاء فيه: "الرسالة التي أرسلها الشاباك والجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي: من أجل الحفاظ على السلام في قطاع غزة – العمليات الاقتصادية لأن غزة يجب أن تستمر".

التحذير من حماس

كما شارك نجل رئيس الوزراء مع مشتركيه البالغ عددهم 14,000، عنوانا رئيسيا من تقرير القناة 12 حول جنود المراقبة الذين حذروا من نشاط "حماس" على حدود غزة لعدة أشهر قبل الهجوم، ولكن تم تجاهلهم من قبل قادتهم.

وانتقد الصحفيين بسبب "طرح أسئلة سياسية وإجراء استطلاعات الرأي"، في إشارة واضحة إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر انخفاضا حادا في الدعم لوالده رئيس الوزراء وحزبه، "الليكود".