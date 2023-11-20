شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الأحساء تستعد لمواجهة السيول والأمطار بكل الخطط والتجهيزات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محافظة الأحساء هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، منذ الصباح اليوم الاثنين، غطت عددًا من الشوارع في بعض مدن وبلدات المحافظة، وتحديدًا المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف السيول.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل لـ"اليوم"، أن الأمانة تقوم بتنفيذ خطتها لمواجهة السيول والأمطار، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الخدمية، مثل الدفاع المدني والشؤون الصحية والمرور والشرطة.

خطط لمواجهة السيول والأمطار

وأضاف أن هناك خطط استباقية قبل موجة هطول الأمطار، حيث يتم التواصل مع المركز الوطني للأرصاد للحصول على التنبيهات والتنبؤات بهطول الأمطار، كما تم تجهيز كافة محطات السيول والأمطار في الأحساء البالغ عددها 25 محطة، وأكثر من 80 مضخة.

وأشار إلى أن الأمانة على أهبة الاستعداد للحالة المطرية التي تشهدها الأحساء، من خلال طاقات بشرية وخدمية والعديد من الآليات، كما سيتم إغلاق الإنارة وبعض الحدائق احترازياً في حال هطول الأمطار.

وناشد بووشل المواطنين والمقيمين الابتعاد عن تجمعات الأمطار خاصة وقت هطولها.