شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل: المملكة تسعى لبلوغ 330 مليون راكب عبر مطاراتها في 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، أن المملكة تستهدف الوصول إلى 330 مليون راكب عبر مطاراتها في عام 2030، كما تستهدف رفع الوجهات من 100 إلى 250 وجهة عالمية.

وقال الدكتور الرميح لـ"اليوم" أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن 6 إستراتيجيات وغنية بالفرص والمبادرات، تتضمن هذه الإستراتيجيات قطاعية للنقل الجوي والبحري والبري والسككي والطرق والخدمات اللوجستية.

نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح

وأضاف: "نسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع اللوجستي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".

وتابع: "تم إنشاء طيران الرياض، ومطار الملك سلمان، وإضافة 30 وجهة جديدة في الخطوط الوطنية لهذه السنة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع اللوجستي".

المملكة كمركز لوجستي عالمي

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق توازن الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.

وأكمل: "قفزت المملكة بتصنيفها 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي الدولي، حيث أصبحت في المرتبة 38 عالميًا، ونسعى لنكون ضمن الدول العشر الأولى".

وأشار الرميح إلى أن زيادة المحتوى المحلي يصل إلى 40% في القطاع اللوجستي، ونستهدف الوصول إلى 60%، وهنالك فرض لرواد الأعمال بمختلف أحجامهم؛ ليكونوا شركاء في رحلة نجاح القطاع.

وقال الرميح: "نعمل على تسهيل وتيسير الفرص للمستثمرين من خلال التشريعات والجهود التي يقدمها القطاع، وحريصون على احتضان التقنيات الجديدة في قطاع النقل، وتحولنا من الاستهلاك إلى الاستثمار والتصنيع".