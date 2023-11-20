شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ناقشنا مع الصين ضرورة وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للإغاثة في غزة/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير

خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023م بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، وذلك في قصر

الضيافة بالعاصمة بكين، وشارك في اللقاء أعضاء اللجنة الوزارية وهم معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ومعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ربتنو مارسودي، ومعالي الأمين

لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه nوفي بداية اللقاء، ألقى وزير الخارجية الصيني كلمة رحب فيها باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مؤكداً على دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وأكد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها

المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأعرب الوزراء عن رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحربة والاستقلال وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مضيفين بأن الاحتلال لإسرائيلي ارتكب كافة أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكات كافة القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين.