مسك تواصل تحفيز وتمكين الشباب

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» أعمال النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي الذي أُقيم في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، التي تحمل إرثًا تاريخيًا وحضاريًا للدولة السعودية منذ ثلاثة عقود، حيث جاء تفعيل شعار المنتدى «فكّر وأثّر» في المنطقة التاريخية للدرعية لإلهام وتحفيز الشباب السعودي وأقرانهم من أنحاء العالم، لاتخاذ خطوات عملية لصُنع التغيير الإيجابي، وخلق الأثر المستدام على خارطة المملكة والعالم.

تمكين الشباب

شارك في المنتدى الذي يُعد من أكبر المنصات الشبابية على مستوى العالم، أكثر من 40 ألف شاب وفتاة، حيث حضر فعالياته أكثر من 30 ألف زائر، فيما تفاعل أكثر من 10 آلاف مستفيد مع أنشطة المنصة الافتراضية؛ لتواصل بذلك «مسك» جهودها نحو تمكين الشباب، وتشكيل حلقة وصل بين القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين، والشباب المبدع والطموح من أنحاء العالم.

مجالات ريادية

شهد المنتدى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لمؤسسة مسك وجهاتها التابعة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية التي مكّنتها «مسك»، حيث بلغ مجموع الاتفاقيات 17 اتفاقية ومذكرة وُقّعت مع مؤسسات وجهات محلية وعالمية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ بهدف دعم المجالات الريادية والمعرفية، وتمكين مجتمع الشباب محليًا وإقليميًا وعالميًا.

رحلة التطوير

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال افتتاحه لأعمال المنتدى الذي أُقيم على مدى ثلاثة أيام، على مفهوم المنتدى الذي يُعزز أهمية استثمار الفرص المتاحة للشباب، والانطلاق في رحلة التطوير المستمر، حيث شهد المنتدى مشاركة أصحاب السمو والمعالي والنماذج المُلهمة من صُناع التغيير والمتحدثين العالميين، في إثراء المحور الرئيس للمنتدى «فكّر وأثّر» عبر أكثر من 150 جلسة حوارية ناقش فيها أكثر من 120 متحدثاً ومتحدثة، موضوعات الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.