القصيم وجازان الأعلى في هطول الأمطار

سجّلت منطقتا القصيم وجازان أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ22.0 ملم، في كلٍ من دخنة بمحافظة الرس، وبلغازي بمحافظة العيدابي، وذلك ضمن 9 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.

مناطق المملكة

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 66 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان).

وفي بقية مدن ومحافظات منطقة القصيم، سجّلت بريدة 19.2 ملم، والبدائع 16.8، والشنانة بالرس 16.0 ملم، والأسياح 14.0 ملم، والنبهانية 12.2 ملم. فيما سجّلت منطقة الرياض 12.9 ملم في نفي بمحافظة الدوادمي، و8.2 ملم في عرجاء بالدوادمي، و6.0 ملم في البطين الجنوبي بالزلفي.

زخات من البرد

بيّن التقرير تسجيل منطقة حائل 12.2 ملم في عقدة، و7.9 ملم في حائل، و5.2 في السعيرة بالشنان. وفي منطقة عسير سجّلت حديقة السودة بأبها 11.0 ملم، وبيشة 3.6 ملم. فيما سجّل مطار رفحاء بالحدود الشمالية 9.5 ملم، ورفحاء 6.5 ملم.

وسجّلت المنطقة الشرقية 2.8 ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن. وكلٌ من مكة المكرمة 0.6 ملم في رابغ، والمدينة المنورة 1.2 ملم في الصويدرة.

وتواصل الاحد هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، محافظة جدة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.