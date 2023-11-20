‏⁧هل الهوية الوطنية الرقمية في أبشر وتوكلنا تكفي لعبور جسر البحرين؟.. جسر الملك فهد يجيب

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على ضرورة حمل المسافرين إلى مملكة البحرين، أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر، وذلك عند عبور الجسر.
وأوضحت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها في منصة “إكس”، أن الهوية الوطنية الرقمية في أبشر أو توكلنا لا تُعد وثيقة سفر صالحة لعبور الجسر.
كما شددّت المؤسسة على ضرورة التأكد من صلاحية الهوية الوطنية قبل السفر إلى البحرين عبر الجسر، وذلك بضرورة ألا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر.
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