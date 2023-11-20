معجزة سحرية تبحث عنها جميع النساء والسر في « لبان الدكر ».. طريقة الاستخدام الصحيحة!

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عدن - ياسمين التهامي -

ماده لها العديد من الفوائد للجسم وصحته، وهذه الماده يتم استخراجها من الشجر توجد في لبان الذكر على هيئة مادة راتنجية وهي تتواجد عادة في المناطق الجبلية الأكثر جفافًا والتي تظهر كثيرًا في بلاد الهند أو شرق أسيا ووسط أفريقيا، ومن ضمن هذه الفوائد الكبيرة استخدامه في تبييض البشرة والقضاء على الأجزاء الداكنة في الجسم، لذلك يتم إضافته إلى الخلطات التي تعمل على على تبييض البشرة وتفتيحها. فوائد لبان الذكر في تفتيح البشرة

يمكن استخدام لبان الذكر بأكثر من طريقة عند وضعه على البشر فيمكن أن يتم دهن البشرة بزيت لبان الذكر، ويمكن إضافة اللبان نفسه إلى خلطات أخرى للحصول على الفوائد الآتية:

تقليل التجاعيد والتخلص من المسام الواسعة وحبوب الشباب وآثارها. تخفيف الآثار الداكنة على الوجه. القضاء على علامات التمدد التي تظهر في الجسم عند زيادة الوزن المفاجيء أو نقصانه بشكل سريع أيضًا. يعمل اللبان على توحيد لون البشرة وترطيبها في نفس الوقت. يحتوي لبان الذكر على حمض يسمى البوزويليك وهو يحتوي على مضادات للإلتهابات. يهدئ البشرة من الهيجان الذي يحدث بسبب التعرض للشمس. يحسن حالة البشرة عند تعرضها للاحمرار.

وصفات لبان الذكر للتبييض

فيما يلي بعض الخلطات التي تحتوي على لبان الذكر وتساعدك على تبييض مختلف المناطق في جسدك ومن هذه الخلطات ما يلي:

يمكنك نقع بعض لبان الذكر ووضعها على الوجه ليكون أكثر صحة ونضارة، ويتم إعدادها عن طريقو ضع خمس قطع من اللبان الذكر في الماء طوال يوم كامل وبعد ذلك شرب هذا المنقوع. وصفات لتبييض اليدين

وضع زيت لبان الذكر مع زت اللافندر وزيت الزيتون زيت جوز الهند ودهن اليدين بهم.