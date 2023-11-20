شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: سحب ديمية تغطي أجزاء واسعة من الرياض والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير في المناخ والطقس الدكتور زياد الجهني، اليوم الاثنين، عن وجود سحب ديمية تغطي أجزاء واسعة من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

وأشار إلى أنه يطرأ أنخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.