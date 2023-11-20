شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: ذروة الحالة الجوية الممطرة الرابعة اليوم حتى صباح غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن ذروة الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ اليوم الإثنين ٦ جماد الأولى مستمرة إلى صباح غدًا الثلاثاء 7 جماد الأول.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والشمالية من المملكة تمتد إلى الكويت والبحرين والإمارات، وهذه توقعات تظل توقعات حتى تقع والله أعلم – إن شاء الله – تبشرونا بالسيول .”

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.