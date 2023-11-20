"جادون سانشو" نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 8:54 صباحاً

كشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن تلقي الإنجليزي جادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، عرضًا ضخمًا لأحد الأندية السعودية لضمه خلال الفترة المقبلة. وأضاف "شيرا" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن اللاعب الإنجليزي ليس ضمن خطط مسؤولي مانشستر يونايتد، ومستعد لمغادرة الفريق. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى اهتمام أندية الدوري السعودي بسانشو؛ فهناك أيضًا بروسيا دورتموند ويوفنتوس يرغبان في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة. ويلعب الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا، لمانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 2021، قادمًا من بوروسيا دورتموند، كما يلعب للمنتخب الإنجليزي منذ 2018. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اهتمام الهلاليين بضمه في الميركاتو الشتوي المقبل ليكون بديلًا عن البرازيلي نيمار.

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