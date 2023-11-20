انت الان تتابع اتفاقية لتبادل العملات بين السعودية والصين بقيمة 50 مليار يوان صيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع البنك المركزي السعودي، اليوم، اتفاقية ثنائية مع البنك المركزي الصيني؛ لتبادل العملات لمدة ثلاثة أعوام، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.

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