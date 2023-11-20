انت الان تتابع فيديو الضرب والرصاص.. شاهد ما فعلته مطربة أمريكية بمدير أعمالها في الشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف فيديو مروع عن لحظة قيام مغنية راب أمريكية، بإطلاق النار على مدير أعمالها في أحد شوارع مدينة ميامي بولاية فلوريدا، قبل أن تدهسها سيارة أثناء فرارها من مكان الحادث.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، حدثت الجريمة مساء يوم 9 أكتوبر الماضي، أمام متحف "واين وود وولز" بأحد شوارع ميامي، حين دخلت مطربة راب تُدعى كيفاني كاميلا هيكس، 27 عامًا، في جدال مع رجلين انتهى بالاعتداء عليها بالضرب، لتطلق النار عليهما.

ويظهر فيديو نشرته شبكة "إن بي سي"، مغنية الراب "كيفاني" وهي تخرج من سيارة ليكزس بيضاء، ويلاحقها شخص يرتدي سترة رمادية، ويحدث بينهما جدال شديد، وفجأة ينضم إليه شخص آخر يرتدي قميصًا أسود، ويقوم الرجلان بضرب "كيفاني" وإسقاطها أرضًا، ثم تنهض الفتاة وتبتعد قليلًا، بينما يتوجه الرجلان نحو السيارة، وفي تلك اللحظة تُخرج "كيفاني" مسدسًا، وتطلق النار على الرجلين، فتقتل الرجل ذي القميص الأسود، وهو مدير أعمالها؛ بينما يسرع الثاني بقيادة السيارة الليكزس البيضاء، في اللحظة التي كانت فيها "كيفاني" تعبر الشارع هاربة، فيدهسها بالسيارة؛ لكنها تنهض وتواصل الهرب.

وقالت شرطة ميامي، إنها عندما وصلت إلى مكان الحادث، عثرت على رجل راقد على الأرض، ومصاب بعدة رصاصات، بينما كانت "كيفاني" مصابة بجروح ناجمة عن دهسها، وتم نقلهما إلى المستشفى؛ حيث توفي الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، متأثرًا بجراحه.

وقال المتحدث باسم شرطة ميامي مايكل فيجا: "لكننا لا نعرف ما الذي أدى إلى هذا الجدل".

وفي تحقيقات الشرطة، قالت "كيفاني": إنها كانت في حالة خوف بسبب حجم الرجل الضخم، خاصة عندما سمعته يصرخ قائلًا: "سأقتلك بضربة واحدة".

وأضافت "كيفاني" أن الرجل بدا وكأنه يستعد للانقضاض عليها عندما بدأت في إطلاق النار، ولكن عندما عُرض عليها الفيديو، ظهر أنه كان يغادر المكان، فقالت: إنها كانت خائفة على حياتها.

وفي المحكمة تم توجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية لـ"كيفاني"، وقد دفع محاميها ببراءتها وقال إنها كانت "حالة واضحة للدفاع عن النفس".

وفي شهر نوفمبر، قبلت المحكمة الإفراج عن "كيفاني" بكفالة قيمتها 50 ألف دولار بالإضافة إلى الإقامة الجبرية ومن المتوقع إطلاق سراحها قريبًا.