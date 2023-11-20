تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل الفنان طارق العلي بعدما شاهد لاعب الهلال "سالم الدوسري" بين الحضور في مسرحية "ممية ولدي"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل الفنان طارق العلي، بعدما شاهد لاعب الهلال سالم الدوسري وسط الجمهور، خلال عرض مسرحية "ممية ولدي" .

وأظهر مقطع الفيديو قيام الفنان طارق العلي بإيقاف المسرحية واصطفاف باقي الفنانين والفنانات على المسرح لحين وصول سالم الدوسري.

وقام العلي باحتضان سالم الدوسري من فوق المسرح وتقبيل كتفه، والتقاط الصور التذكارية معه، وسط تصفيق حار من المشاهدين.

ووجه سالم الدوسري التحية للمشاهدين في المسرح، ثم غادر إلى مقعده من جديد بعد التقاط الصور التذكارية مع فريق عمل المسرحية، حسبما أبان الفيديو.