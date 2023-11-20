شكرا لقرائتكم خبر عن طفل متوفي دماغيًا ينقذ حياة 3 آخرين في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبرع ذوو طفل متوفي دماغيًا بأعضائه ليستفيد منها 3 من المرضى المحتاجين والمنتظرين على قائمة التبرع، وذلك في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء.

وأوضح فريق العناية المركزة للأطفال المشرف على الحالة أن الطفل تم تشخيصه بوفاة دماغية وفقًا للفحص السريري والفحوصات الخاصة الدقيقة، والناتج عن تعرضه لحالة غرق تعرض لها الطفل.

وذكر تجمع الأحساء الصحي أن الطفل المتوفى دماغيًا مكث في قسم عناية الأطفال المركزة، وتم خلال هذه الفترة شرح أهمية التبرع بالأعضاء لذويه، والتواصل مع المركز السعودي للتبرع بالأعضاء للمساهمة في اخذ الموافقة للتبرع.

وأشار "التجمع" أن ذوو الطفل أبدوا رغبتهم في التبرع، ليسهموا بذلك في إنقاذ حياة ثلاثة أطفال من ذوي الحاجة الماسة لنقل الأعضاء من الكبد والكليتين، حيث قام فريق من الجراحين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإجراء العملية ولأول مرة في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، بالتعاون مع طاقم غرف العمليات والتخدير بالمستشفى وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأضاف تجمع الأحساء الصحي أنه فور استئصال الأعضاء تم نقلها وزراعتها للمرضى وحالتهم مطمئنة، مقدمًا شكره لذوي الطفل المتوفى على مساهمتهم في إنقاذ حياة أشخاص هم في أمس الحاجة لها، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم خيرًا على فقدانهم طفلهم.

كما قدم شكره لإدارة مستشفى الولادة والأطفال ممثلاً بقسم العناية المركزة للأطفال وأقسام العمليات والتخدير على جهودهم المبذولة.