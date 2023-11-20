شكرا لقرائتكم خبر عن جراحي جدة ينهون معاناة فتاة من اعوجاج حاد بالعمود الفقري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرين في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من القيام بإنجاز طبي استثنائي، حيث أنهى معاناة شابة في العقد الثاني من عمرها من إعوجاج حاد في العمود الفقري.

تشخيص الحالة وتفاصيل الجراحة

وأوضح الفريق الطبي أن الفتاة كانت تعاني من آلام مزمنة في الظهر وصعوبة في أداء حياتها اليومية، بسبب إنحناء في العمود الفقري منذ سن المراهقة، ومع مرور الوقت تفاقمت حالتها حتى وصلت إلى مرحلة تتطلب تدخل جراحي، وبعد الكشف الدقيق والتقييم الشامل لحالتها، قرر الفريق الطبي المتخصص إجراء عملية جراحية معقدة، وتم تشريح الفقرات المتضررة وتثبيتها بمسامير طبية باستخدام أحدث التقنيات وجهاز مراقبة وتخطيط الأعصاب للحفاظ على سلامة الحبل الشوكي والأعصاب المحيطة.

استغرقت العملية ست ساعات من التركيز والدقة المتناهية ولم تسجل أي مضاعفات سلبية، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للفتاة لضمان استقرار حالتها الصحية، وبعد ثلاثة أيام فقط من العملية تمكنت من مغادرة المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة وثقة في مستقبلها.