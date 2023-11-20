السعودية | أمير دولة قطر يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر لوسيل بالدوحة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه، لأمير دولة قطر الشقيقة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، فيما حمَّل سمو الشيخ تميم بن حمد، سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد / حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب القطري سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.